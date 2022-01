Energia, aumenti senza precedenti: nel 2021 i prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità cresciuti oltre 5 volte (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel corso del 2021 gli italiani hanno imparato a conoscere più da vicino il mondo dell’Energia e le varie voci che compongono le bollette: il boom dei prezzi dell’Energia elettrica sui mercati all’ingrosso, trainato prevalentemente dall’aumento record dei prezzi del gas, ha coinvolto in questi mesi l’Italia e il resto d’Europa, mettendo in allarme i consumatori che hanno visto lievitare le bollette delle utenze domestiche. In particolare, in questi mesi il prezzo del gas all’ingrosso è aumentato del 540% mentre il PUN, che riguarda l’Energia elettrica, del 510% e continueranno ad esserci ripercussioni sulle bollette dei consumatori anche nei prossimi mesi. È quanto emerge dall’analisi annuale di Selectra (selectra.net), il servizio gratuito che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel corso delgli italiani hanno imparato a conoscere più da vicino il mondo dell’e le varie voci che compongono le bollette: il boom deidell’elettrica sui mercati, trainato prevalentemente dall’aumento record deidel gas, ha coinvolto in questi mesi l’Italia e il resto d’Europa, mettendo in allarme i consumatori che hanno visto lievitare le bollette delle utenze domestiche. In particolare, in questi mesi il prezzo del gasè aumentato del 540% mentre il PUN, che riguarda l’elettrica, del 510% e continueranno ad esserci ripercussioni sulle bollette dei consumatori anche nei prossimi mesi. È quanto emerge dall’analisi annuale di Selectra (selectra.net), il servizio gratuito che ...

antonio18t : @FusatoRiccardo Che barzelletta, l'Italia, la serie A, il governo dei migliori e, peggioriamo rispetto a un anno fa… - vivere_sardegna : Energia elettrica e gas: in Sardegna aumenti anche del 200% - cagliaripad : Energia elettrica e gas: in Sardegna aumenti anche del 200% - San_Gavino : Bollette energia e gas: previsti aumenti del 200% - vivere_sardegna : Energia, l’allarme di Confartigianato Sardegna: per le bollette di luce e gas previsti aumenti fino al 200 per cent… -