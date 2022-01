Emma Marrone guarda Stefano de Martino a Bar Stella e qualcuno inizia a sognare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…Lo avevamo detto quando Stefano de Martino e Belen Rodriguez avevano fatto pace, dopo anni di separazione ed erano tornati insieme. Una storia che però non è durata molto perchè a quanto pare, a dispetto di quello che canta Venditti, le minestre riscaldate, non sempre sono digeribili, anzi risultano essere spesso indigeste. Ma c’è qualcuno che una minestra riscaldata, diversa però, vorrebbe assaggiarla. I fan di Emma Marrone e Stefano de Martino da anni continuano, nascosti dietro le siepi, a fare il tifo per questa coppia. E ieri, grazie a una storia della cantante, sui social è scoppiato “il panico” come direbbero i giovanissimi. Emma infatti ha postato una storia dedicata proprio al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…Lo avevamo detto quandodee Belen Rodriguez avevano fatto pace, dopo anni di separazione ed erano tornati insieme. Una storia che però non è durata molto perchè a quanto pare, a dispetto di quello che canta Venditti, le minestre riscaldate, non sempre sono digeribili, anzi risultano essere spesso indigeste. Ma c’èche una minestra riscaldata, diversa però, vorrebbe assaggiarla. I fan dideda anni continuano, nascosti dietro le siepi, a fare il tifo per questa coppia. E ieri, grazie a una storia della cantante, sui social è scoppiato “il panico” come direbbero i giovanissimi.infatti ha postato una storia dedicata proprio al ...

