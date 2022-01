Djokovic esentato dal vaccino? Il caso Australian open fa impazzire il Pd. Zinga: "Schifo" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Eh già, lo sport è pilastro dell'economia globale, della cultura e dell'immaginario di massa. Ed ecco allora che in settimane come quelle attuali, dove l'infuriare della variante Omicron necessita la spinta sui vaccini, un testimonial all'incontrario diventa questione di tutti. È il caso del numero uno del mondo nel tennis Novak Djokovic, e l'annunciata esenzione al vaccino ottenuta per partecipare agli Australian open. La notizia fa il giro del mondo, avvolta dalle certezze e dal mistero. La prima è la nota refrattarietà del serbo al vaccino. Il secondo riguarda i requisiti per poter ottenere il lasciapassare senza iniezione (Novak ha avuto di nuovo il Covid? Ha avuto reazioni collaterali forti ad una eventuale prima dose?). Comunque, attorno alla nebbia la chiave di lettura ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Eh già, lo sport è pilastro dell'economia globale, della cultura e dell'immaginario di massa. Ed ecco allora che in settimane come quelle attuali, dove l'infuriare della variante Omicron necessita la spinta sui vaccini, un testimonial all'incontrario diventa questione di tutti. È ildel numero uno del mondo nel tennis Novak, e l'annunciata esenzione alottenuta per partecipare agli. La notizia fa il giro del mondo, avvolta dalle certezze e dal mistero. La prima è la nota refrattarietà del serbo al. Il secondo riguarda i requisiti per poter ottenere il lasciapassare senza iniezione (Novak ha avuto di nuovo il Covid? Ha avuto reazioni collaterali forti ad una eventuale prima dose?). Comunque, attorno alla nebbia la chiave di lettura ...

fanpage : Nole #Djokovic parteciperà agli #AustralianOpen, grazie ad una speciale esenzione. Il numero 1 al mondo non ha mai… - MusFly1984 : RT @paolomaggioni: Stasera in pizzeria non pagherò il conto. Ho deciso così. Sono esentato. #Djokovic - Peppe24245235 : #Djokovic esentato dal vaccino agli #AustralianOpen quando la pandemia non è uguale per tutti Il diritto applica… - PieroVendramel : RT @HoaraBorselli: Gli isterici democratici contro Djokovic perché esentato dal vaccino. Partita subito la gogna mediatica dai finti moral… - tobefreeforever : RT @fanpage: Nole #Djokovic parteciperà agli #AustralianOpen, grazie ad una speciale esenzione. Il numero 1 al mondo non ha mai chiarito la… -