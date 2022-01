Dalla Terra alla Luna. Tutti i progetti di Thales Alenia Space per il 2022 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dal monitoraggio delle città alle comunicazioni con la Luna, dal supporto nelle emergenze al viaggio spaziale. Per il 2022 Thales Alenia Space, la joint venture franco-italiana, ha grandi progetti, tra nuove costellazioni satellitari (non solo per la Terra) e i preparativi per le missioni umane sempre più lontane, oggi verso le stazioni spaziali, domani verso la Luna e poi Marte. Intanto è previsto a fine mese il lancio del secondo satellite della costellazione di Cosmo-SkyMed di seconda generazione, il sistema tutto made in Italy, duale, per l’osservazione della Terra, il cui completamento è previsto entro il 2025. SATELLITI ITALIANI… Cosmo-SkyMed garantirà un’osservazione ancora più precisa rispetto alla prima ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dal monitoraggio delle città alle comunicazioni con la, dal supporto nelle emergenze al viaggio spaziale. Per il, la joint venture franco-italiana, ha grandi, tra nuove costellazioni satellitari (non solo per la) e i preparativi per le missioni umane sempre più lontane, oggi verso le stazioni spaziali, domani verso lae poi Marte. Intanto è previsto a fine mese il lancio del secondo satellite della costellazione di Cosmo-SkyMed di seconda generazione, il sistema tutto made in Italy, duale, per l’osservazione della, il cui completamento è previsto entro il 2025. SATELLITI ITALIANI… Cosmo-SkyMed garantirà un’osservazione ancora più precisa rispettoprima ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #31dicembre fatta terza dose #covid19 Guardo mio certificato vaccinale. Ne conto dozzine negli ultimi 20anni. In lu… - SeaWatchItaly : Tra ieri e oggi, è finalmente iniziato lo sbarco delle persone dalla #SeaWatch3. Sono scesi a terra circa in 250… - Link4Universe : Il James Webb Space Telescope si trova a circa 630.000 km dalla Terra ed entrambi i supporti per lo scudo solare si… - VerdiCarla : RT @RaiNews: Il più potente osservatorio spaziale mai costruito #jwst - braydenmarval : alcuni di voi più che disattivare dovrebbero direttamente polverizzarsi dalla faccia della terra -