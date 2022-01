Dakar | quarta tappa camion | Eduard Nikolaev vince e dimezza il ritardo in classifica da Dmitry Sotnikov

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)si impone nellafrazione eil proprio gap ingenerale sul teammate e connazionale. Prova semplicemente perfetta per lo ‘Zar’ che ha letteralmente dominato l’itinerario odierno da Al Qaysumah-Riyadh. Gli alfieri di Kamaz-Master sono divisi da 6 minuti e 10 nella graduatoria generale, erano più di 11 alla vigilia dell’impegno odierno. La battaglia ad armi pari traè entrata subito nel vivo con un crono identico nei primi 40 chilometri. Il leader dellaha ceduto il passo al rivale e teammate che dopo 80km ha iniziato a fare la differenza. Lo ‘Zar’, pilota assente la scorsa stagione, ha ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Il ternano aveva chiuso 3° ? - infoitsport : Dakar 2022: quarta tappa ad Al-Attiyah tra le auto, nelle moto trionfa Barreda con Petrucci terzo - Sportmediaset - RiccardoDeMeis : RT @Eurosport_IT: Petrucci scintillante nella #Dakar2022; peccato che sia fuori classifica... ?????? - Contz : RT @redbullITA: Le impressioni di @Jakidale e dei piloti al termine della quarta giornata di gara qui e in italiano ?????? - redbullITA : Le impressioni di @Jakidale e dei piloti al termine della quarta giornata di gara qui e in italiano ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar quarta

Joan Barreda Bort (Honda) ha vinto latappa del rally - raid, nella categoria moto, una speciale di 464 chilometri tra Qaisumah (nordest) e Ryadh. Per lo spagnolo, che ha sempre trionfato in almeno una tappa dellain ..., incredibile Petrucci: chiude terzo con la KTM nellatappa Checa: "Stiamo bene, per fortuna La pioggia caduta nel deserto ha reso più dure e insidiose le dune presenti lungo il percorso,...Al Rajhi vince ma un eccesso di velocità lo fa retrocedere al 5° posto: è dunque il leader di casa Toyota, Nasser Al-Attiyah a vincere ancora, seguito da Loeb e Sainz. Il video dello spettacolare inci ...Dakar 2022, 4a tappa moto: Joan Barreda Bort vince la sua seconda frazione del rally raid più duro e prestigioso al mondo. Ma è Danilo Petrucci, sul terzo gradino del podio, il vero eroe della quarta ...