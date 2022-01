Covid oggi Italia, “in una settimana +25,8% ricoveri” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Balzo in avanti dei ricoveri Covid negli ospedali, con una brusca accelerazione del 25,8%. L’incremento più significativo riguarda i pazienti under 18 che, in una settimana raddoppiano, facendo registrare un’impennata dell’86%. Crescono del 13% i ricoveri nelle terapie intensive: la proporzione tra pazienti vax e no vax rimane stabile con i non vaccinati ricoverati in rianimazione sono il 72% del totale. È quanto emerge dall’ultimo report degli ospedali sentinella della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso): in tutto 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio Italiano. La metà di no vax, prima di finire in ospedale, godeva di buona salute e non aveva comorbidità. Il range di età dei non vaccinati in terapia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Balzo in avanti deinegli ospedali, con una brusca accelerazione del 25,8%. L’incremento più significativo riguarda i pazienti under 18 che, in unaraddoppiano, facendo registrare un’impennata dell’86%. Crescono del 13% inelle terapie intensive: la proporzione tra pazienti vax e no vax rimane stabile con i non vaccinati ricoverati in rianimazione sono il 72% del totale. È quanto emerge dall’ultimo report degli ospedali sentinella della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso): in tutto 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territoriono. La metà di no vax, prima di finire in ospedale, godeva di buona salute e non aveva comorbidità. Il range di età dei non vaccinati in terapia ...

