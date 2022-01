Covid | mini lockdown in paese Nuorese | nei bar solo con Ffp2

Advertising

rep_torino : Mini-reparto Covid senza gara né autorizzazioni: sindaco arrestato nel Verbano - mini_Dd91 : @ATSMilano buongiorno, non riesco a contattarvi. In famiglia abbiamo sintomi covid, il medico non ha prenotato tamp… - mobile43889727 : Livinti li mini il qui ni tivi covid. - rosabevilacqua1 : @petergomezblog @fattoquotidiano Meno persone si muovono per strada e sui mezzi pubblici e meglio é. Quanti milioni… - ces18ar : @YeimisAriel Le da un mini covid... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mini

ANSA Nuova Europa

In attesa del pronunciamento del Governo i sindaci sardi vanno in ordine sparso sulla riapertura delle scuole, ma c'è anche chi prevede nuove restrizioni, come unlockdown sino al 16 gennaio con tanto di coprifuoco. E' il caso di Desulo: il sindaco Giovanni Cristian Melis ha decretato non solo la chiusura delle scuole fino al 10 gennaio e la sospensione ......vigono restrizioni più severe soprattutto per i non vaccinati per i quali scatta una sorta di '... l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive da parte dei pazientiè maggiore del ...In attesa del pronunciamento del Governo i sindaci sardi vanno in ordine sparso sulla riapertura delle scuole, ma c'è anche chi prevede nuove restrizioni, come un mini lockdown sino al 16 gennaio con ...Saldi invernali 2022 al via in tutta Italia. Il calendario regione per regione e i consigli della Federazione Moda Italia-Confcommercio.