Covid: Cina, 11 casi a Zhengzhou, test per 12 mln abitanti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le autorità cinesi hanno posto in lockdown parziale la città di Zhengzhou, nella provincia centrale dell'Henan, ed hanno ordinato oggi ai suoi 12 milioni di abitanti di sottoporsi a un test anti Covid ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le autorità cinesi hanno posto in lockdown parziale la città di, nella provincia centrale dell'Henan, ed hanno ordinato oggi ai suoi 12 milioni didi sottoporsi a unanti...

