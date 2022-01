Contagi oggi: i dati sul Covid-19 aggiornati al 5 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Ministero della Salute ha diramato i dati relativi all’andamento del Coronavirus: i Contagi di oggi in Italia e l’allarme Omicron Il bollettino odierno del Ministero della Salute in merito all’andamento dell’epidemia di Coronavirus contiene dati tutt’altro che rassicuranti. oggi, al 5 gennaio 2022, si registrano ben 189.109 nuovi Contagiati. Per quanto riguarda il numero dei decessi giornalieri, oggi sono 231 gli italiani che purtroppo non ce l’hanno fatta. Relativamente alla conta dei guariti dal Coronavirus in Italia oggi il dato è pari a 33.037. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, si registra +36 posti occupati nelle terapie intensive e +452 posti occupati nei ricoveri. Nella giornata odierna, al netto di ben ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Ministero della Salute ha diramato irelativi all’andamento del Coronavirus: idiin Italia e l’allarme Omicron Il bollettino odierno del Ministero della Salute in merito all’andamento dell’epidemia di Coronavirus contienetutt’altro che rassicuranti., al 52022, si registrano ben 189.109 nuoviati. Per quanto riguarda il numero dei decessi giornalieri,sono 231 gli italiani che purtroppo non ce l’hanno fatta. Relativamente alla conta dei guariti dal Coronavirus in Italiail dato è pari a 33.037. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, si registra +36 posti occupati nelle terapie intensive e +452 posti occupati nei ricoveri. Nella giornata odierna, al netto di ben ...

