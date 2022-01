Colleferro, lite d’amore: 30enne finisce in ospedale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una lite tra ‘concorrenti’ in amore fa finire in ospedale un uomo di Colleferro, 30 anni. L’episodio, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi a Sulmona, in Abruzzo, vede coinvolti l’uomo di Colleferro e un altro ragazzo che sono venuti alle mani per una donna di Sulmona, ex fidanzata del trentenne. Quest’ultimo si sarebbe recato in Abruzzo proprio per chiarire i loro dissapori, ma in casa non l’avrebbe trovata sola. Una situazione che ha provocato una lite tra i due uomini, con il colleferrino finito al pronto soccorso dell’ospedale con qualche ferita, comunque non grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sulmona per accertare l’esatta dinamica dello scontro fisico tra i due avversari in amore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Unatra ‘concorrenti’ in amore fa finire inun uomo di, 30 anni. L’episodio, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi a Sulmona, in Abruzzo, vede coinvolti l’uomo die un altro ragazzo che sono venuti alle mani per una donna di Sulmona, ex fidanzata del trentenne. Quest’ultimo si sarebbe recato in Abruzzo proprio per chiarire i loro dissapori, ma in casa non l’avrebbe trovata sola. Una situazione che ha provocato unatra i due uomini, con il colleferrino finito al pronto soccorso dell’con qualche ferita, comunque non grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sulmona per accertare l’esatta dinamica dello scontro fisico tra i due avversari in amore. L'articolo proviene da Italia Sera.

