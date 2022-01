Canale 5 sceglie il palinsesto per l’inverno 2022: tutti i programmi che vanno in onda (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come ogni anno in questo periodo c’è del fermento in casa Mediaset per la messa a punto delle scelte decisive dei propri palinsesti. L’attenzione della rete è ovviamente rivolta maggiormente alla prima serata con quella di Canale 5 che da sempre ricopre un ruolo privilegiato nelle gerarchie del gruppo. L’intenzione del Canale è come sempre quello di regalare al suo pubblico momenti di grande intrattenimento con una scelta che possa tenere contenti la maggior parte dei telespettatori collegati da casa. In questa direzione vanno le scelte di Canale 5 che ha di fatto reso ufficiali tutte le sue scelte per il trimestre gennaio-marzo 2022 e che mostrano come a farla da padrone saranno gli show d’intrattenimento a discapito delle attese fiction che tarderanno ancora un po’ prima di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come ogni anno in questo periodo c’è del fermento in casa Mediaset per la messa a punto delle scelte decisive dei propri palinsesti. L’attenzione della rete è ovviamente rivolta maggiormente alla prima serata con quella di5 che da sempre ricopre un ruolo privilegiato nelle gerarchie del gruppo. L’intenzione delè come sempre quello di regalare al suo pubblico momenti di grande intrattenimento con una scelta che possa tenere contenti la maggior parte dei telespettatori collegati da casa. In questa direzionele scelte di5 che ha di fatto reso ufficiali tutte le sue scelte per il trimestre gennaio-marzoe che mostrano come a farla da padrone saranno gli show d’intrattenimento a discapito delle attese fiction che tarderanno ancora un po’ prima di ...

Advertising

commentireali : Ma #pomeriggio5 non ha sottratto nulla scusate come va informato il pubblico della #lavitaindiretta va informato an… - agalhasnochill : I video più frequenti sono questi: sceglie un cibo o un tipo di “piatto” e chiede agli iscritti del canale (di qual… - wildrouche : i miei stanno vedendo sto programma al quinto canale e ci sta un bambino che si chiama dedaIo ma come si fa a chiam… -