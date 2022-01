Calciomercato Milan – Bremer, si lotta con Inter, Juventus e Napoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: si continua a pensare Gleison Bremer. Sul difensore ci sono anche Inter, Juventus e Napoli Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le ultime news suldel: si continua a pensare Gleison. Sul difensore ci sono anche

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato Il Lilla non ha blindato Botman e Sanches: ecco perché il Milan può sperare - Gazzetta_it : #calciomercato Inter, Milan o Fiorentina? Il primo che apre la cassaforte si prende Alvarez - carlolaudisa : #Milan allo sprint per #KoloMuani. Sfida ad @Eintracht ed @OM_Officiel per avere subito il centravanti a scadenza c… - sportli26181512 : Mercato Milan, chieste informazioni su due giovani difensori: Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi sono alla ric… - SEMPREFMILAN : RT @MilanNewsit: Mercato Milan, chieste informazioni su due giovani difensori -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan, stallo sul rinnovo di Romagnoli: pronte due giovani alternative Ascolta 'Milan, stallo sul rinnovo di Romagnoli: pronte due giovani alternative' su Spreaker. SPUNTA ESTEVE - Massara sta seguendo con grande attenzione Maxime Estève del Montpellier. Difensore ...

Calciomercato Milan, nuova proposta - Ritorno di fiamma improvviso Calciomercato Milan, tra i nomi accostati ai rossoneri rispunta un vecchio obiettivo del Diavolo: la proposta che stuzzica MaldiniIl Milan si prepara a un mese di gennaio molto importante, dove le ...

Calciomercato Milan – Si anticipa l’arrivo dell’attaccante: le ultime Pianeta Milan Mercato Milan, chieste informazioni su due giovani difensori Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi sono alla ricerca di un rinforzo per la difesa, un profilo che possa prendere il posto dell’infortunato Simon Kjaer ed essere subito utile a ...

Calciomercato Genoa, accordo per Piatek: ora tocca al giocatore Piatek al Genoa – Continua la caccia agli acquisti per il nuovo Genoa del presidente Zangrillo. La dirigenza grifone ha messo da alcune ore gli occhi addosso su Piatek, vuole tornare in Italia dopo l’ ...

Ascolta ', stallo sul rinnovo di Romagnoli: pronte due giovani alternative' su Spreaker. SPUNTA ESTEVE - Massara sta seguendo con grande attenzione Maxime Estève del Montpellier. Difensore ..., tra i nomi accostati ai rossoneri rispunta un vecchio obiettivo del Diavolo: la proposta che stuzzica MaldiniIlsi prepara a un mese di gennaio molto importante, dove le ...Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi sono alla ricerca di un rinforzo per la difesa, un profilo che possa prendere il posto dell’infortunato Simon Kjaer ed essere subito utile a ...Piatek al Genoa – Continua la caccia agli acquisti per il nuovo Genoa del presidente Zangrillo. La dirigenza grifone ha messo da alcune ore gli occhi addosso su Piatek, vuole tornare in Italia dopo l’ ...