Back to School, il test di ingresso di Giulia Salemi è un disastro: “Quante sono le regioni italiane? 12. C’è il Monte Bianco… e il Monte Nero” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mettete un’influencer davanti a un gruppo di bambini di età compresa dai 7 agli 11 anni per sostenere l’esame di quinta elementare. Cosa potrebbe accadere?! Ce lo ha dimostrato Giulia Salemi, ex gieffina con quasi 2 milioni di follower su Instagram, nella prima puntata di “Back To School”. Il nuovo programma di Italia 1 mette sotto torchio svariati personaggi famosi: Vladimir Luxuria, Clementino, Eleonora Giorgi, Nicola Ventola, Ignazio Moser, e tra loro c’era anche la famosa influencer. Al test di ingresso di geografia, Giulia Salemi non ha azzeccato nemmeno una risposta. Tutte sbagliate, le sue affermazioni, nonostante fossero domande da scuola elementare. “Quante sono le regioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mettete un’influencer davanti a un gruppo di bambini di età compresa dai 7 agli 11 anni per sostenere l’esame di quinta elementare. Cosa potrebbe accadere?! Ce lo ha dimostrato, ex gieffina con quasi 2 milioni di follower su Instagram, nella prima puntata di “To”. Il nuovo programma di Italia 1 mette sotto torchio svariati personaggi famosi: Vladimir Luxuria, Clementino, Eleonora Giorgi, Nicola Ventola, Ignazio Moser, e tra loro c’era anche la famosa influencer. Aldidi geografia,non ha azzeccato nemmeno una risposta. Tutte sbagliate, le sue affermazioni, nonostante fossero domande da scuola elementare. “le...

