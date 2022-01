Atp Melbourne 2022: programma e ordine di gioco giovedì 6 gennaio con Nadal (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il programma e l’ordine di gioco di giovedì 6 gennaio al torneo Atp di Melbourne 2022. Si parte nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, con Rafael Nadal che sfiderà Ricardas Berankis nel primo match maschile dopo le due partite del torneo Wta. In campo anche gli azzurri Travaglia e Vavassori nel doppio. Di seguito, il programma completo della quarta giornata con gli orari italiani di ogni partita. Rod Laver Arena Dalle 1:00 match Wta A seguire match Wta A seguire Nadal vs Berankis Non prima delle 9:00 match Wta A seguire Cressy vs Opelka Margaret Court Arena Dalle 1:00 Thompson vs Ruusuvuori A seguire Bagnis vs Dimitrov A seguire Laaksonen vs Munar o Anderson A seguire Popyrin vs Griekspoor Non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ile l’didial torneo Atp di. Si parte nella notte italiana tra mercoledì e, con Rafaelche sfiderà Ricardas Berankis nel primo match maschile dopo le due partite del torneo Wta. In campo anche gli azzurri Travaglia e Vavassori nel doppio. Di seguito, ilcompleto della quarta giornata con gli orari italiani di ogni partita. Rod Laver Arena Dalle 1:00 match Wta A seguire match Wta A seguirevs Berankis Non prima delle 9:00 match Wta A seguire Cressy vs Opelka Margaret Court Arena Dalle 1:00 Thompson vs Ruusuvuori A seguire Bagnis vs Dimitrov A seguire Laaksonen vs Munar o Anderson A seguire Popyrin vs Griekspoor Non ...

