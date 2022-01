ATP Cup 2022, Norvegia-Cile 1-2: Serbia costretta al miracolo nel Girone A (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si completa la sessione diurna della quarta giornata dell’ATP Cup 2022 di tennis: nel Girone A la Norvegia cede per 1-2 al Cile e così si semplifica il compito della Spagna, che per andare a sfidare la Polonia nella prima semifinale deve vincere soltanto un match contro la Serbia. Il confronto tra i numeri 2 è tra il norvegese Viktor Durasovic, 345 ATP, ed il Cileno Alejandro Tabilo, 139 al mondo: senza storia il primo parziale, che va al Cileno per 6-1, poi Durasovic conquista il secondo set al tie break per 7-5, infine è Tabilo a spuntarla nella partita decisiva per 6-1. A pareggiare i conti ci pensa il norvegese Casper Ruud, 8 ATP, nel match tra i numeri 1, che regola con pochi patemi il Cileno Cristian Garin, 17 al mondo, battendolo con il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si completa la sessione diurna della quarta giornata dell’ATP Cupdi tennis: nelA lacede per 1-2 ale così si semplifica il compito della Spagna, che per andare a sfidare la Polonia nella prima semifinale deve vincere soltanto un match contro la. Il confronto tra i numeri 2 è tra il norvegese Viktor Durasovic, 345 ATP, ed ilno Alejandro Tabilo, 139 al mondo: senza storia il primo parziale, che va alno per 6-1, poi Durasovic conquista il secondo set al tie break per 7-5, infine è Tabilo a spuntarla nella partita decisiva per 6-1. A pareggiare i conti ci pensa il norvegese Casper Ruud, 8 ATP, nel match tra i numeri 1, che regola con pochi patemi ilno Cristian Garin, 17 al mondo, battendolo con il ...

