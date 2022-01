2021 positivo per DR Automobiles, nuovi investimenti nel 2022 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MACCHIA D’ISERNIA (ISERNIA) (ITALPRESS) – Il 2021 è stato un anno importante per DR Automobiles Groupe, che ha chiuso con 8.380 immatricolazioni tra DR ed EVO. L’incremento è stato del 140% rispetto al 2020 e del 120% rispetto al 2019.Oggi DR Automobiles Groupe conta più di 200 dealer in tutta Italia e oltre 250 centri di assistenza, con una copertura molto capillare del mercato. Destinata a crescere ancora nei prossimi mesi.“E’ stata premiata – spiegato in una intervista all’Italpress Massimo Di Tore, direttore Comunicazione&Marketing della casa automobilistica – quella che da sempre è la nostra filosofia e la nostra politica commerciale: offrire al mercato e al cliente finale prodotti full optional di serie a un prezzo chiaro, preciso e che non cambia mai. Il cliente che va in concessionaria sa che a quel prezzo ha quel modello, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) MACCHIA D’ISERNIA (ISERNIA) (ITALPRESS) – Ilè stato un anno importante per DRGroupe, che ha chiuso con 8.380 immatricolazioni tra DR ed EVO. L’incremento è stato del 140% rispetto al 2020 e del 120% rispetto al 2019.Oggi DRGroupe conta più di 200 dealer in tutta Italia e oltre 250 centri di assistenza, con una copertura molto capillare del mercato. Destinata a crescere ancora nei prossimi mesi.“E’ stata premiata – spiegato in una intervista all’Italpress Massimo Di Tore, direttore Comunicazione&Marketing della casa automobilistica – quella che da sempre è la nostra filosofia e la nostra politica commerciale: offrire al mercato e al cliente finale prodotti full optional di serie a un prezzo chiaro, preciso e che non cambia mai. Il cliente che va in concessionaria sa che a quel prezzo ha quel modello, ...

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli, #Meret trovato positivo insieme ad un membro dello staff tecnico - fattoquotidiano : 'SONO APPRENDISTI STREGONI' Il microbiologo critica duramente le misure del governo: “Se liberi i vaccinati dalla q… - repubblica : Positivo al Covid Marco Liccione, leader No Vax torinese: 'Sto male,dopo due anni non hanno ancora debellato il vir… - CorriereCitta : 2021 positivo per DR Automobiles, nuovi investimenti nel 2022 - Tele_Nicosia : 2021 positivo per DR Automobiles, nuovi investimenti nel 2022 -