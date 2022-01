Trovato morto nel parcheggio di un centro commerciale, giallo sulla fine di un 35 enne (Di martedì 4 gennaio 2022) Terribile scoperta a Trieste. Un uomo di 35 anni è stato riTrovato cadavere all’interno del parcheggio interrato di un centro commerciale. A scoprire il corpo senza vita sono stati gli addetti della Saba Italia, la società che gestisce il park. L’allarme è scattato intorno alle 8 del mattino, sembra che il decesso sia avvenuto diverse ore prima. Sul posto sono giunti il magistrato di turno, i sanitari e il medico legale. Non si conoscono ancora le cause della morte: potrebbe essersi tratto di un malore, di una caduta o di un gesto disperato. Gli agenti della Questura sono al lavoro per fare luce sull’episodio. Una caso, quello di Trieste, che per certi versi ricorda quello della 50enne trovata morta nei camerini del Decathlon a Padova. La scoperta lo scorso 22 settembre alla fine ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Terribile scoperta a Trieste. Un uomo di 35 anni è stato ricadavere all’interno delinterrato di un. A scoprire il corpo senza vita sono stati gli addetti della Saba Italia, la società che gestisce il park. L’allarme è scattato intorno alle 8 del mattino, sembra che il decesso sia avvenuto diverse ore prima. Sul posto sono giunti il magistrato di turno, i sanitari e il medico legale. Non si conoscono ancora le cause della morte: potrebbe essersi tratto di un malore, di una caduta o di un gesto disperato. Gli agenti della Questura sono al lavoro per fare luce sull’episodio. Una caso, quello di Trieste, che per certi versi ricorda quello della 50trovata morta nei camerini del Decathlon a Padova. La scoperta lo scorso 22 settembre alla...

Advertising

elio_vito : Uno scrittore ungherese trovato morto a Roma, era un attivista Lgbt, grande oppositore di Orban, aperta un'inchiest… - MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto nella sua casa di Roma, l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Sul posto i carabinieri e i… - Patrizi83078394 : RT @stopcensura2020: Scrittore ungherese trovato morto in un locale di Roma: si era appena fatto la terza dose - komba_vany : RT @stopcensura2020: Scrittore ungherese trovato morto in un locale di Roma: si era appena fatto la terza dose -