Trovate migliaia di stelle marine morte sulle spiagge inglesi: “Non ho mai visto niente di simile” (Di martedì 4 gennaio 2022) Un fotografo naturalista ha affermato di non aver mai visto prima d’ora niente di simile. Si tratta di uno scenario drammatico quello rilevato da Coppett Hall fino a Tenby Cosa sta accadendo sulle coste inglesi? Decine di migliaia di stelle marine morte sono state Trovate, nelle ultime ore, su una spiaggia del Galles estendendosi per L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 4 gennaio 2022) Un fotografo naturalista ha affermato di non aver maiprima d’oradi. Si tratta di uno scenario drammatico quello rilevato da Coppett Hall fino a Tenby Cosa sta accadendocoste? Decine didisono state, nelle ultime ore, su una spiaggia del Galles estendendosi per L'articolo NewNotizie.it.

