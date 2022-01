Trieste | il giallo di Liliana scomparsa nel nulla il 14 dicembre | le testimonianze | i due telefonini e le versioni del marito

(Di martedì 4 gennaio 2022) Della donna, ex dipedente regionale di 63 anni, non si hanno più notizie da tre settimane. Una fruttivendola sostiene di averla vista il giorno dellapassare davanti al suo negozio nel quartiere di San Giovanni. Un amico: "Era stufa del". Ma lui nega

... il portuale Tuiach, ex consigliere di Forza Nuova, positivo al Covid: "Colpa degli idranti usati dalla polizia durante lo sgombero" Incidenti sul lavoro, un altro morto: aoperaio ...... è scappata da qualcosa o qualcuno le ha fatto del male? "Tutte le ipotesi sono aperte e al momento non ci sono indagati", sottolinea Antonio De Nicolo, capo della Procura diche ha aperto un ...dove Liliana Resinovich vive con il marito, Sebastiano Visintin, fotografo in pensione. L'82enne amico di Liliana Resinovich - intervistato da 'Il Piccolo' - ha però un'opinione diversa dal rapporto d ...Liliana con il marito Sebastiano (da Facebook). Si è mossa anche la Prefettura con il Piano ricerca persone scomparse. Incontri di cui però non era a conoscenza il marito, Sebastiano Visintin, ex foto ...