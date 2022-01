Test Rapidi fai da te: ecco lo studio su quanto siano affidabili (Di martedì 4 gennaio 2022) Possiamo fidarci sui tamponi che ci facciamo da soli? ecco uno studio che fa chiarezza sull’affidabilità dei Test Rapidi fai da te La pandemia di Coronavirus non sembra arrestarsi nel mondo, tantomeno in Italia. Le file chilometriche davanti alle farmacie ne sono un indice perfetto, mentre i numeri che ogni giorno vengono comunicati diventano via L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 4 gennaio 2022) Possiamo fidarci sui tamponi che ci facciamo da soli?unoche fa chiarezza sull’tà deifai da te La pandemia di Coronavirus non sembra arrestarsi nel mondo, tantomeno in Italia. Le file chilometriche davanti alle farmacie ne sono un indice perfetto, mentre i numeri che ogni giorno vengono comunicati diventano via L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

sbonaccini : Emilia-Romagna, i test rapidi saranno sufficienti, se positivi, per determinare un’infezione da Covid, anche senza… - fattoquotidiano : Caos #tamponi in Lombardia, per un test prenotato ieri all'azienda sanitaria bisogna aspettare fino al 5 gennaio… - SkyTG24 : #Covid19, Jovanotti è positivo: “È un’influenza tosta, test rapidi non così efficaci” - Skittygoa : 'Paghiamo la vicinanza alla Costa Azzurra e il fattore demografico' Avvistate orde di migranti da Montecarlo e Can… - Argo1989_ : @Doom3Gloom Io ho fatto 2 tamponi rapidi fai da te nel giro di 3 giorni mentre ero sintomatico con febbre etc, nega… -