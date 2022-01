Sciopero ergo sum? Le vere sfide del sindacato secondo Baldassarri

(Di martedì 4 gennaio 2022) L’anno scorso, tre settimane fa, si è “celebrato” logenerale di Cgil-Uil. Ve lo ricordate? Forse è utile qualche riflessione “a freddo”. Loè un diritto sacrosanto, pietra fondante della democrazia. Ogniperò va valutato rispetto alle motivazioni, al contesto economico e sociale ed ai risultati. Su quello del 16 dicembre scorso, indetto da Cgil e Uil, la Cisl si è subito e nettamente dissociata, sia sul metodo che sui contenuti facendo valere i positivi risultati ottenuti dal confronto tra governo e parti sociali. Occorre risalire al referendum sulla scala mobile del 1985 per vedere una forte spaccatura tra Cgil e Cisl. E purtroppo allora le Brigate Rosse ne approfittarono per uccidere il grande e lungimirante economista Ezio Tarantelli. Sulle motivazioni Fedro direbbe: “Superior stabat Landini, longeque ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero ergo

Corriere della Sera

... quella verità che cancella Cartesio ed il suo folle e condizionante 'cogitosum'. La ... La mezz'ora del Monatto, direttive per unoOperazione Socrate 2.0. Comunicato n. 11. La rana sta ...Landini e Bombardieri pensano di essere gli interpreti del disagio ma con logettano benzina sul fuoco. Si esaspera un clima sociale che ha retto bene nonostante le batoste della pandemia e ...Per carità, il doveroso rispetto del dettato costituzionale salva ogni legittimità del diritto di sciopero. E dunque anche la ...Cgil e Uil chiederanno ai lavoratori di fermarsi mentre l’attenzione del Paese è concentrata sui vaccini e si attende il voto per il successore di Sergio Mattarella | Editoriale di Dario Di Vico per i ...