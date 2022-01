Sci alpino | slalom femminile Zagabria 2022 | Vlhova trionfa davanti a Shiffrin | delusione Italia

(Di martedì 4 gennaio 2022) E’ Petrala vincitrice dellodi, valido per la Coppa del Mondo 2021/di sci. In una gara che ha visto l’uscita di otto atlete, tutte nello stesso punto, la slovacca approfitta del vantaggio della prima manche chiudendo la gara in 1:56.99 con cinque decimi di vantaggio su una perfetta Mikaela. Terzo posto e splendido podio per Katharina Liensberger che recupera dopo la quinta posizione della prima manche chiudendo con oltre due secondi di ritardo a causa di un errore nella parte centrale. Esce di scena Anna Swenn Larsson che spreca la grande opportunità di agganciare le prime tre posizioni, mentre scende di una posizione Wendy Holdener, quarta a +2.36. Tantain casa ...

