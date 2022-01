Sanremo 2022, Gianni Morandi rischia la squaliifica ma viene graziato da Amadeus e la Rai (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianni Morandi si esibirà a Sanremo 2022: l'artista aveva pubblicato per errore alcuni stralci del brano che canterà sul palco dell'Ariston ma Amadeus e la RAI hanno deciso di non squalificarlo. A Sanremo 2022 ci sarà anche Gianni Morandi: il cantante bolognese non sarà squalificato per aver pubblicato, ieri, un video che conteneva un breve estratto del brano inedito che canterà all'Ariston. Amadeus e la Rai hanno deciso che l'incidente tecnico non deve essere punito con la sua espulsione dalla kermesse canora. Il cantante si è scusato su Instagram. 'Apri tutte le porte', questo il titolo della canzone che Gianni Morandi porterà a Sanremo, è stata scritta da Jovanotti e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022)si esibirà a: l'artista aveva pubblicato per errore alcuni stralci del brano che canterà sul palco dell'Ariston mae la RAI hanno deciso di non squalificarlo. Aci sarà anche: il cantante bolognese non sarà squalificato per aver pubblicato, ieri, un video che conteneva un breve estratto del brano inedito che canterà all'Ariston.e la Rai hanno deciso che l'incidente tecnico non deve essere punito con la sua espulsione dalla kermesse canora. Il cantante si è scusato su Instagram. 'Apri tutte le porte', questo il titolo della canzone cheporterà a, è stata scritta da Jovanotti e ...

