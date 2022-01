Ritorno in classe, Floridia: 'Posticipare il rientro non mette in tutela i ragazzi. Su quarantena si terrà conto ordine e grado' (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Con Bianchi ci siamo incontrati per definire la linea, ascolteremo le Regioni'. Lo ha detto la sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, a 'Fatti Misfatti' su 'Tgcom24. La sottosegretaria ha aggiunto che 'noi siamo per il rientro in presenza già dal 10 gennaio convinti che Posticipare il rientro non metta in tutela i ragazzi ma che anzi il Ritorno a scuola ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) 'Con Bianchi ci siamo incontrati per definire la linea, ascolteremo le Regioni'. Lo ha detto la sottosegretaria all'Istruzione, Barbara, a 'Fatti Misfatti' su 'Tgcom24. La sottosegretaria ha aggiunto che 'noi siamo per ilin presenza già dal 10 gennaio convinti cheilnon metta inma che anzi ila scuola ...

