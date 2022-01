Riccardo Moraschini | squalificato per doping la guardia dell’Olimpia Milano

(Di martedì 4 gennaio 2022) Doccia fredda peral quale è stata inflitta una squalifica di un anno dal Tribunale Nazionale anti. Larisulto’ positivo ad una sostanza vietata, il Clostebol, dopo un controllo effettuato lo scorso 6 ottobre al termine di un allenamento. Il cestista, che si è sempre dichiarato estraneo alla vicenda, ha annunciato che farà ricorso.per: qual è stata la sua reazione? Questo lo sfogo dell’azzurro dopo aver appreso la notizia: “Stamattina ho ricevuto quella notizia che pensavo, e che speravo non arrivasse. Il Tna ha deciso di accogliere la squalifica richiesta dalla Procura. Sono veramente dispiaciuto e incredulo per quanto ...

Advertising

MauroMentore : @parallelecinico @morasca9 A mio parere, la giustizia sportiva ha inferto un colpo durissimo a se stessa, oltre che… - BorgheseTomas : RT @Pie010101: #NewProfilePic #Insieme a Riccardo Moraschini - infoitsport : Riccardo Moraschini, annuncio su Instagram: Sono stato squalificato dal TNA - infoitsport : Riccardo Moraschini annuncia che sarà squalificato dall’antidoping - infoitsport : Riccardo Moraschini squalificato dal TNA: 'Dispiaciuto e incredulo per quanto sta accadendo' -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Moraschini

Il Tribunale nazionale antidoping (Tna) ha squalificato per un anno la guardia dell'Olimpia Milano, trovato positivo al Clostebol Metabolita dopo un controllo fuori competizione disposto da Nado Italia, effettuato al termine della seduta di allenamento svolta ad Assago il 6 ...Stamattina ho ricevuto quella notizia che pensavo, e speravo, non arrivasse. Il TNA ha deciso di accogliere la squalifica chiesta dalla Procura. Sono veramente dispiaciuto e incredulo per quanto sta ...La Serie A UnipolSai ricomincia mercoledì alle ore 16 con lo scontro al vertice tra prima e seconda, tra le protagoniste dell’ultima finale Scudetto, tra A|X Armani Exchange Milano ...Dopo essere risultato positivo a un controllo lo scorso 6 ottobre, ma il giocatore ricorrerà in appello. Ecco perché ...