Omicron, negli Stati Uniti 1 milione di nuovi casi. Contagi raddoppiati in 4 giorni (Di martedì 4 gennaio 2022) Omicron, dopo le festività di fine anno uno tsunami della nuova variante si abbatte sugli Stati Uniti. Oltre un milione di Contagi sono Stati registrati nella sola giornata di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 4 gennaio 2022), dopo le festività di fine anno uno tsunami della nuova variante si abbatte sugli. Oltre undisonoregistrati nella sola giornata di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Record di contagi negli Stati Uniti dopo le festività di fine anno: oltre un milione di casi in un giorno. Numero r… - fanpage : Preoccupa sempre di più la diffusione della variante Omicron nel nostro Paese. La curva dei contagi si impenna e la… - infoitinterno : Omicron: 1 milione di nuovi casi in 24 ore negli Usa - L'Unione - infoitinterno : Usa, è caos Omicron: più di 1 milione di contagi in 24 ore, oltre 100mila ricoverati negli ospedali - editta_fazzi : Covid nel mondo, tsunami-Omicron negli Usa: oltre 1 milione di casi in 24 ore. In Germania e Austria non si ferma l… -