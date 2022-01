Napoli, Insigne verso il Toronto FC: manca solo l’ufficialità! (Di martedì 4 gennaio 2022) La telenovela tra il Napoli ed il suo capitano sta per giungere ai titoli di coda: Lorenzo Insigne è infatti promesso sposo del Toronto FC. Prima di svelarvi i dettagli è giusto fare una veloce sintesi della situazione contrattuale del numero 24 azzurro. Lo “scugnizzo” di Frattamaggiore è legato (contrattualmente) al Napoli fino alla fine della stagione; già da questa estate il suo procuratore si è seduto al tavolo con De Laurentiis per discutere di un eventuale rinnovo con ritocco dell’ingaggio verso l’alto. Il patron degli azzurri però è sempre stato di un altro parere: la sua ultima proposta (quella che avrebbe definitivamente fatto arenare la trattativa) infatti è stata di un quadriennale da 3,5 milioni a stagione contro i 5 percepiti attualmente. Toronto FC, le cifre offerte ad ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 4 gennaio 2022) La telenovela tra iled il suo capitano sta per giungere ai titoli di coda: Lorenzoè infatti promesso sposo delFC. Prima di svelarvi i dettagli è giusto fare una veloce sintesi della situazione contrattuale del numero 24 azzurro. Lo “scugnizzo” di Frattamaggiore è legato (contrattualmente) alfino alla fine della stagione; già da questa estate il suo procuratore si è seduto al tavolo con De Laurentiis per discutere di un eventuale rinnovo con ritocco dell’ingaggiol’alto. Il patron degli azzurri però è sempre stato di un altro parere: la sua ultima proposta (quella che avrebbe definitivamente fatto arenare la trattativa) infatti è stata di un quadriennale da 3,5 milioni a stagione contro i 5 percepiti attualmente.FC, le cifre offerte ad ...

