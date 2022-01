Milly Carlucci | ribaltone clamoroso per Il Cantante Mascherato | scelta proprio lei

Leggi su altranotizia

(Di martedì 4 gennaio 2022)è pronta per guidare la terza edizione della trasmissione Ile a quanto pare è in arrivo una grossa sorpresa per il pubblico che segue il programma Rai. Si tratta delladel giudice. Vediamo quale personaggio di talento ha voluto quest’anno la conduttrice.-AltranotiziaIn questi giorni i rumors si rincorrono e si è appena saputo cheha voluto unamolto amata per la sua trasmissione Il2022, giunta alla sua terza edizione, che sarà trasmessa a partire dall’11 febbraio 2022. Scopriamo di chi si tratta., chi sarà il nuovo ...