Marsilio incontra 13 sindaci abruzzesi | al lavoro per il potenziamento dei treni sulla costa adriatica

(Di martedì 4 gennaio 2022) Piùper le coste adriatiche: se ne è parlato oggi nella sede della Regione a Pescara, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis, con il presidente Marcoin videocollegamento, hato idei Comuni della fascia costiera interessati dal passaggio della linea ferroviaria per esporre gli scenari di intervento predisposti da Rfi per ildel tracciato adriatico. “All’incontro – ha dichiarato il sottosegretario D’Annuntiis – erano presenti i rappresentanti dei Comuni di Alba, Città Sant’Angelo, Francavilla al Mare, Giulianova, Montesilvano, Ortona, Pescara, Rocca San Giovanni, Roseto degli Abruzzi, San Salvo, Silvi, Tortoreto e Vasto. La riunione è stata fortemente voluta dai vertici regionali al fine di ...

