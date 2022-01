Lorenzo Insigne saluta il Napoli e la Serie A, accordo con il Toronto (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzo Insigne ha detto sì al Toronto FC. Nel tardo pomeriggio di oggi il capitano del Napoli ha incontrato a Roma gli emissari del club canadese che partecipa alla Mls per avere conferme sul contratto... Leggi su feedpress.me (Di martedì 4 gennaio 2022)ha detto sì alFC. Nel tardo pomeriggio di oggi il capitano delha incontrato a Roma gli emissari del club canadese che partecipa alla Mls per avere conferme sul contratto...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport… - CB_Ignoranza : Lorenzo Insigne diventerà un nuovo giocatore del Toronto FC. Una storia d'amore durata 10 anni, quella tra Insign… - claudioruss : L'annuncio di @repubblica: Lorenzo #Insigne ha firmato nel tardo pomeriggio con #Toronto a Roma, in una stanza dell… - DABailey62 : Benvenuto a Toronto FC, Lorenzo Insigne! - esono9 : RT @Juventina962: In casa Napoli esiste talmente tanto un focolaio che Lorenzo Insigne era tranquillamente a firmare il suo nuovo contratto… -