LIVE Tour de Ski 2022, Scalata Cermis in DIRETTA: Weng si aggiudica la gara, Nepryaeva trionfa nel Tour de Ski! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 12.14 Jessie Diggins chiude 15ma, +2:06?1. 12.13 40ma Lucia Scardoni, +4:36?3. 12.12 38ma Cristina Pittin, +4:04?1. 12.11 Caterina Ganz chiude 24ma, 2:25?4 di ritardo dal super tempo di Heidi Weng. 12.10 Ecco le prime 5 posizioni: 1 Heidi Weng (NOR) 35?41.2 2 Ebba Andersson (SWE) +7?0 3 Delphine Claudel (FRA) +28?5 4 Natalia Nepryaeva (RUS) +32?3 5 Novie McCabe (USA) +1:04?4. 12.08 Terzo posto per la francese Delphine Claudel, ottima prestazione della transalpina. 12.07 Non basta a Ebba Andersson il secondo posto nella tappa di oggi, deve accontentarsi della stessa posizione anche nella classifica del Tour de Ski. 12.06 E NATALIA Nepryaeva CON IL QUARTO ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 12.14 Jessie Diggins chiude 15ma, +2:06?1. 12.13 40ma Lucia Scardoni, +4:36?3. 12.12 38ma Cristina Pittin, +4:04?1. 12.11 Caterina Ganz chiude 24ma, 2:25?4 di ritardo dal super tempo di Heidi. 12.10 Ecco le prime 5 posizioni: 1 Heidi(NOR) 35?41.2 2 Ebba Andersson (SWE) +7?0 3 Delphine Claudel (FRA) +28?5 4 Natalia(RUS) +32?3 5 Novie McCabe (USA) +1:04?4. 12.08 Terzo posto per la francese Delphine Claudel, ottima prestazione della transalpina. 12.07 Non basta a Ebba Andersson il secondo posto nella tappa di oggi, deve accontentarsi della stessa posizione anche nella classifica delde Ski. 12.06 E NATALIACON IL QUARTO ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2022 Scalata Cermis in DIRETTA: al via la 10 km femminile! Nepryaeva punta alla vittoria finale -… - ukadultwebcams : sammanza - weirdoalicee : E io non ho ancora prenotato volo/albergo e onestamente, per quanto non stia più nella pelle di vederli live, mi ch… - AndreaAscolese : RT @AndreaAscolese: ?Oggi 4 gennaio Andrea anche #SanMarino alle ore 10.15?? ??Radio San Marino FM 102.7 - AndreaAscolese : ?Oggi 4 gennaio Andrea anche #SanMarino alle ore 10.15?? ??Radio San Marino FM 102.7 -