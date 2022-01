L'ingorgo dei ricordi (Di martedì 4 gennaio 2022) Sarà poi vero che ogni emozione merita un ritratto, come cerca di convincermi la pubblicità di uno smartphone di fianco a cui sono bloccato nel traffico da un tempo sufficiente a farmi rimpiangere di essere nato? Giacché non posso andare né avanti né indietro, ci penso su. I ritratti più belli della storia sono quelli più impenetrabili: il Carlo V di Tiziano è solenne perché imperscrutabilmente inespressivo, e chissà cosa cacchio sta provando la Gioconda. Il Diderot di Fragonard non è Diderot più di quanto non sia la proiezione impersonale di cosa significhi essere filosofo nel settecento, e il Joyce di Brancusi è fatto soltanto di linee curve e rette ben distinte. Questo perché il ritratto è eterno e le emozioni temporanee: io, ad esempio, in questo momento provo fortissima emozione al desiderio di staccare la testa agli automobilisti che girano su viale Cermenate dalla corsia ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 gennaio 2022) Sarà poi vero che ogni emozione merita un ritratto, come cerca di convincermi la pubblicità di uno smartphone di fianco a cui sono bloccato nel traffico da un tempo sufficiente a farmi rimpiangere di essere nato? Giacché non posso andare né avanti né indietro, ci penso su. I ritratti più belli della storia sono quelli più impenetrabili: il Carlo V di Tiziano è solenne perché imperscrutabilmente inespressivo, e chissà cosa cacchio sta provando la Gioconda. Il Diderot di Fragonard non è Diderot più di quanto non sia la proiezione impersonale di cosa significhi essere filosofo nel settecento, e il Joyce di Brancusi è fatto soltanto di linee curve e rette ben distinte. Questo perché il ritratto è eterno e le emozioni temporanee: io, ad esempio, in questo momento provo fortissima emozione al desiderio di staccare la testa agli automobilisti che girano su viale Cermenate dalla corsia ...

Ultime Notizie dalla rete : ingorgo dei L'ingorgo dei ricordi Se ogni emozione meritasse un ritratto, resteremmo per sempre bloccati in un ingorgo di ricordi che sarebbe meglio dimenticare.

