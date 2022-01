Le minacce russe stanno accrescendo la fiducia nella Nato (Di martedì 4 gennaio 2022) La minaccia russa lungo il confine ucraino ha fatto venire fuori uno zelo atlantista che rischia di sovvertire il programma dell’incontro tra Joe Biden e Vladimir Putin che dovrebbe tenersi la prossima settimana a Ginevra. Ora non sono più soltanto l’Ucraina e la Georgia a chiedere di entrare a far parte della Nato, ma anche la Finlandia, nazione alla quale è dedicato il principio di finlandizzazione, secondo il quale Helsinki non può entrare nella Nato. Il presidente finlandese Sauli Niinistö e la premier Sanna Marin hanno detto che nulla esclude la possibilità che anche la Finlandia aderisca all’Alleanza atlantica. Anche nel 2014, con l’annessione della Crimea da parte della Russia e con lo scoppio della guerra nel Donbass Helsinki aveva manifestato la stessa volontà. e la voglia di far sentire la Russia sempre più isolata, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 gennaio 2022) La minaccia russa lungo il confine ucraino ha fatto venire fuori uno zelo atlantista che rischia di sovvertire il programma dell’incontro tra Joe Biden e Vladimir Putin che dovrebbe tenersi la prossima settimana a Ginevra. Ora non sono più soltanto l’Ucraina e la Georgia a chiedere di entrare a far parte della, ma anche la Finlandia, nazione alla quale è dedicato il principio di finlandizzazione, secondo il quale Helsinki non può entrare. Il presidente finlandese Sauli Niinistö e la premier Sanna Marin hanno detto che nulla esclude la possibilità che anche la Finlandia aderisca all’Alleanza atlantica. Anche nel 2014, con l’annessione della Crimea da parte della Russia e con lo scoppio della guerra nel Donbass Helsinki aveva manifestato la stessa volontà. e la voglia di far sentire la Russia sempre più isolata, ...

