La figlia di Schettino accusa De Falco | quella notte non capì | adesso lo ammetta

Lo scrive in una lunga nota Rosselladell'ex comandante della Costa Concordia che, alla vigilia del decimo anniversario del tragico naufragio all'Isola del Giglio , tiene a ..."Ormai a distanza di anni - prosegue ladi- sarebbe apprezzato da parte del Sig. De Falco un religioso silenzio, in alternativa uno slancio intellettuale che gli farebbe solo onore, ..."È sotto gli occhi di tutti che mio padre sta espiando la sentenza in religioso silenzio e pertanto, nel rispetto delle vittime, invito" anche gli altri "a fare altrettanto". A dieci anni dal naufragi ...Rossella Schettino: "Il mio dolore è prossimo a coloro che sono colpiti negli affetti più vari. Rinnovo la mia più sincera e sentita vicinanza alle vittime" ...