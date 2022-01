I nuovi (e vecchi) orizzonti dell'arte nel 2022

Leggi su linkiesta

(Di martedì 4 gennaio 2022) Complice lo slittamento resosi necessario (inutile ribadirlo), nelsi incroceranno la Biennale di Venezia e documenta. Mai come in questa occasione all’arte contemporanea si chiederanno risposte, se non soluzioni, rispetto a un panorama del tutto inimmaginabile quando Cecilia Alemani e Ruangrupa ricevettero l’incarico da curatori delle rispettive mostre. Difficile pensare che il risultato finale non sia stato influenzato da almeno due fattori entrati come traumi nel mondo. Il primo, facile a dirsi, è legato alla pandemia, il secondo al pieno diffondersi del digitale, che questa volta non si limita a semplici riproduzioni artificiali come già accadde nella prima enfatica onda degli anni ’90, ma all’ipotesi sempre più radicata della mediasfera e della circolazione dell’opera su piattaforme virtuali alternative al sistema reale, con ...