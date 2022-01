Gianni Morandi escluso da Sanremo 2022? La Rai lo “perdona”: ecco perché (Di martedì 4 gennaio 2022) Annunciata lo scorso 5 dicembre, la partecipazione di Gianni Morandi tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022 era stata messa in dubbio nelle ultime ore. L’artista, che concorrerà con il brano Apri tutte le porte – scritto da Jovanotti – ha difatti infranto il regolamento involontariamente. Sul suo profilo social ufficiale aveva condiviso per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 4 gennaio 2022) Annunciata lo scorso 5 dicembre, la partecipazione ditra i big in gara al Festival diera stata messa in dubbio nelle ultime ore. L’artista, che concorrerà con il brano Apri tutte le porte – scritto da Jovanotti – ha difatti infranto il regolamento involontariamente. Sul suo profilo social ufficiale aveva condiviso per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - fanpage : Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo - Agenzia_Ansa : Sanremo, Gianni Morandi resta in gara. Aveva rischiato l'esclusione per aver pubblicato sui social per errore un f… - _Dadino : RT @sacreprier: No vabbè il tutore di Gianni Morandi - _acciohappiness : Tutta questa cosa di Gianni Morandi mi sta facendo morire dalle risate, che bel posto è Twitter quando trasforma tutto in meme -