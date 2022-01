**Covid: in Lombardia 300 corse Trenord soppresse in due giorni** (Di martedì 4 gennaio 2022) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Sono 300 le corse di Trenord soppresse negli ultimi due giorni in Lombardia con una media di 150 corse al giorno, 50 in più rispetto alla settimana scorsa per un aumento di contagi da covid-19 tra il personale. A quanto apprende l”Adnkronos i dipendenti in quarantena per essere risultati positivi al covid o essere entrati in contatto con persone contagiate sono circa 120. Dall’azienda assicurano che si sta lavorando per rendere il servizio omogeneo su tutte le linee e attenuare i possibili disagi sorti a causa della pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Sono 300 ledinegli ultimi due giorni incon una media di 150al giorno, 50 in più rispetto alla settimana scorsa per un aumento di contagi da covid-19 tra il personale. A quanto apprende l”Adnkronos i dipendenti in quarantena per essere risultati positivi al covid o essere entrati in contatto con persone contagiate sono circa 120. Dall’azienda assicurano che si sta lavorando per rendere il servizio omogeneo su tutte le linee e attenuare i possibili disagi sorti a causa della pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

