Come iniziare il nuovo anno prendendosi cura dei propri occhi (Di martedì 4 gennaio 2022) Come da consuetudine, il nuovo anno è sinonimo di buoni propositi. Tra dieta scorretta, vita sedentaria e ore trascorse davanti al computer, smartphone, tablet, anche i nostri occhi meritano un momento di attenzione. Mai Come oggi gli occhi sono affaticati da una vita sempre online e il cosiddetto Stress Visivo Digitale li mette a dura prova: per fortuna rimediare è facile, bastano pochi accorgimenti da seguire ogni giorno per assicurare il corretto comfort visivo. In occasione dell’arrivo del nuovo anno, ZEISS e il Dottor Franco Spedale, Direttore dell’Unità Operativa a funzione Dipartimentale dell’Oculistica dell’Ospedale di Chiari ASST Franciacorta, presentano un elenco di sette buoni propositi da mettere in atto per mantenere gli ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 gennaio 2022)da consuetudine, ilè sinonimo di buoni propositi. Tra dieta scorretta, vita sedentaria e ore trascorse davanti al computer, smartphone, tablet, anche i nostrimeritano un momento di attenzione. Maioggi glisono affaticati da una vita sempre online e il cosiddetto Stress Visivo Digitale li mette a dura prova: per fortuna rimediare è facile, bastano pochi accorgimenti da seguire ogni giorno per assire il corretto comfort visivo. In occasione dell’arrivo del, ZEISS e il Dottor Franco Spedale, Direttore dell’Unità Operativa a funzione Dipartimentale dell’Oculistica dell’Ospedale di Chiari ASST Franciacorta, presentano un elenco di sette buoni propositi da mettere in atto per mantenere gli ...

Advertising

UffiziGalleries : #Buonanno a tutti i nostri follower! Che ne dite di iniziare il #2022 nel segno della bellezza con una suggestiva p… - Shin7664 : prima di iniziare, buon anno! anche se anche quest’anno farà schifo come gli altri lol — stavo su tiktok e mi spunt… - 100annidisoli : iniziare il 2022 ai caraibi come nei migliori cinepanettoni - _Simbiosity : Corporate Innovation: come iniziare e perché ora è il momento giusto - conpatr49 : RT @JohannesBuckler: «Lo so. Qualche secolo prima. Torniamo al 1333, un anno importante per Firenze. Con i suoi centomila abitanti festeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Come iniziare Donatella Versace: storia di un'icona del mondo della moda ...proprio Gianni il primo a lasciare Reggio Calabria per trasferirsi a Milano nel 1972 e iniziare la ... Sua è la supervisione di campagne pubblicitarie diventate leggendarie, con fotografi come Bruce ...

SCENARIO/ Quirinale, il piano B del centrodestra dopo l'accordo con Draghi Se dovesse prevalere, come sembra negli ultimi giorni, l'ipotesi della sua permanenza a Palazzo ... Siamo in fase di riscaldamento, ma presto bisognerà iniziare a fare sul serio. ? ? ? ?

Uomo, come iniziare bene l’anno: sauna o bagno turco, tutti i benefici TGCOM ...proprio Gianni il primo a lasciare Reggio Calabria per trasferirsi a Milano nel 1972 ela ... Sua è la supervisione di campagne pubblicitarie diventate leggendarie, con fotografiBruce ...Se dovesse prevalere,sembra negli ultimi giorni, l'ipotesi della sua permanenza a Palazzo ... Siamo in fase di riscaldamento, ma presto bisogneràa fare sul serio. ? ? ? ?