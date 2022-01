“Codice rosso” a Ostia: 46enne in manette per aver maltrattato l’anziano padre (Di martedì 4 gennaio 2022) Ostia – Magliana, Colli Albani ed Ostia: 3 quartieri dove, nel giro di poco più di 2 ore, tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in violazione di reati rientranti nel “Codice rosso”, ovvero la procedura d’urgenza per combattere i reati legati alla violenza di genere e a quella familiare. A mezzogiorno di ieri, nella zona di Ostia, un 46enne romano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’anziano padre. Gli agenti del X Distretto sono intervenuti in soccorso della vittima che, per sottrarsi alle ire del figlio, era fuggito in strada. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 gennaio 2022)– Magliana, Colli Albani ed: 3 quartieri dove, nel giro di poco più di 2 ore, tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in violazione di reati rientranti nel “”, ovvero la procedura d’urgenza per combattere i reati legati alla violenza di genere e a quella familiare. A mezzogiorno di ieri, nella zona di, unromano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti del. Gli agenti del X Distretto sono intervenuti in soccorso della vittima che, per sottrarsi alle ire del figlio, era fuggito in strada. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, ‘Codice Rosso’: 4 arresti per violenze di genere e familiari - canaledieci : “Codice Rosso”, maltrattamenti al padre anziano: un arresto a Ostia - Angelo_Risorto : @RaiNews L'Italia è quel paese dove, se accoltelli alle spalle un tuo collega di lavoro e hai due denunce per maltr… - ptvtelenostra : IL COVID “PRESSA” L’IRPINIA E’ GIA’ CARENZA DI POSTI LETTO PRONTO SOCCORSO IN CODICE ROSSO - - oriana_libori : @tg5_mediaset Padre in codice rosso per violenza in famiglia, gli danno il permesso di prendere il bimbo e lo uccid… -