Bolsonaro ricoverato. "Problemi dopo la coltellata" (Di martedì 4 gennaio 2022) Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato d'urgenza la notte di domenica per un'occlusione intestinale Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Il presidente brasiliano, Jair, è statod'urgenza la notte di domenica per un'occlusione intestinale

