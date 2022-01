ATP Cup 2022, l’Italia ancora in corsa per la qualificazione! Sarà decisiva la sfida con la Russia di Medvedev! (Di martedì 4 gennaio 2022) l’Italia resta in corsa per la qualificazione alle semifinali della ATP Cup 2022, competizioni tennistica per Nazionali che si sta disputando sul cemento di Sydney (Australia). Gli azzurri, che nella notte hanno sconfitto la Francia per 3-0, dovevano sperare che la Russia battesse l’Australia e il risultato necessario per continuare a sperare si è materializzato: prima il sempre più sorprendente Roman Safiullin ha battuto James Duckworth per 7-6(6), 6-4 e successivamente Daniil Medvedev ha travolto Alex De Minaur per 6-4, 6-2. A questo punto resta da giocare il doppio, per Jannik Sinner e Matteo Berrettini sarebbe ottimale un’affermazione dei padroni di casa. l’Italia dovrà necessariamente battere la Russia tra due giorni per qualificarsi alle semifinali, ma l’eventuale affermazione ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022)resta inper la qualificazione alle semifinali della ATP Cup, competizioni tennistica per Nazionali che si sta disputando sul cemento di Sydney (Australia). Gli azzurri, che nella notte hanno sconfitto la Francia per 3-0, dovevano sperare che labattesse l’Australia e il risultato necessario per continuare a sperare si è materializzato: prima il sempre più sorprendente Roman Safiullin ha battuto James Duckworth per 7-6(6), 6-4 e successivamente Daniil Medvedev ha travolto Alex De Minaur per 6-4, 6-2. A questo punto resta da giocare il doppio, per Jannik Sinner e Matteo Berrettini sarebbe ottimale un’affermazione dei padroni di casa.dovrà necessariamente battere latra due giorni per qualificarsi alle semifinali, ma l’eventuale affermazione ...

