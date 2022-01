“Una donna al Quirinale”, l’appello di Dacia Maraini e delle altre (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sembra proprio di sentirla la voce forte e determinata di Dacia Maraini che dà concretezza a quella del popolo, la stessa a cui fanno eco quelle di Melania Mazzucco, Fiorella Mannoia e altre intellettuali, scrittrici e artiste che si sono unite in quell’appello sentito e doveroso. Ora che è tempo di eleggere il Presidente della Repubblica per la successione a Sergio Mattarella, gli uomini possono davvero fare la differenza scegliendo una donna al Quirinale. È questa la richiesta delle artiste e delle intellettuali che hanno unito le loro voci e che, attraverso un appello alle forze politiche, hanno chiesto di sancire il riconoscimento degli uguali diritti tra uomini e donne. l’appello di Dacia Maraini ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sembra proprio di sentirla la voce forte e determinata diche dà concretezza a quella del popolo, la stessa a cui fanno eco quelle di Melania Mazzucco, Fiorella Mannoia eintellettuali, scrittrici e artiste che si sono unite in quelsentito e doveroso. Ora che è tempo di eleggere il Presidente della Repubblica per la successione a Sergio Mattarella, gli uomini possono davvero fare la differenza scegliendo unaal. È questa la richiestaartiste eintellettuali che hanno unito le loro voci e che, attraverso un appello alle forze politiche, hanno chiesto di sancire il riconoscimento degli uguali diritti tra uomini e donne.di...

