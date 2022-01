Torre del Greco (Na): bimbo morto annegato, la madre confessa l’ omicidio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il pubblico ministero della Procura di Torre Annunziata che, al termine dell'interrogatorio, ha emesso un decreto di fermo nei suoi confronti. L'indagata sarà condotta nella casa circondariale femminile di Pozzuoli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il pubblico ministero della Procura diAnnunziata che, al termine dell'interrogatorio, ha emesso un decreto di fermo nei suoi confronti. L'indagata sarà condotta nella casa circondariale femminile di Pozzuoli L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - Agenzia_Ansa : La salma del bambino di due anni e mezzo morto annegato in località La Scala a Torre del Greco (Napoli) è stata pos… - rep_napoli : Torre del Greco, fermata la madre: ha confessato di aver ucciso il bimbo di due anni morto in mare [dal nostro invi… - PiccyTitty : @Niko_VI La torre del male crollerà... -