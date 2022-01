Taranto | colpi di fucile contro due ambulanze della Croce Rossa Indagini in corso

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Duesono state danneggiate adi. Accaduto a. I due automezzi erano fermi nell’area esterna alla sede, in via Lago di Bracciano. Lì dal 31 dicembre non è escluso fossero state prese di mira la notte di San Silvestro. L'articolodidue in proviene da Noi Notizie..

di fucile contro due ambulanze parcheggiate davanti a una delle sedi del comitato didella Croce Rossa . Lo sconcertante episodio è stato denunciato dai referenti del comitato che nel ...Anche per lui è un ritorno visto che ha giocato a Mola nel 2020/2021: in passato ha militato, tra le altre squadre, nel, Gravina, Potenza e Bisceglie. Di seguito i comunicati pubblicati dal ...I mezzi, parcheggiati presso la sede di via Lago di Bracciano dal 31 gennaio, sono stati gravemente danneggiati; le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare i responsabili Gravemente ...Colpi di fucile contro due ambulanze della Croce Rossa di Taranto. L’inquietante episodio è avvenuto in via Lago di Bracciano. Gli esponenti della Cri ionica hanno scoperto l’accaduto nel primo pomeri ...