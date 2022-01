Se impazzivate per Game Of Thrones | ora dovete assolutamente vederdi il prequel | House Of Dragon

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La nuova serie spin-off diofpare che sia già in uscita, e probabilmente ci piacerà un sacco dato il successo che ha riscontrato il precedente prodotto. Questa serie, con molta probabilità, ci regalerà emozioni uniche – Computermagazine.itof thesembra proprio che sarà la nuova serie a temaof, la quale uscirà successivamente. Persino il creatore di GOT, che come sappiamo benissimo è il mitico George Martin, è rimasto estremamente colpito dalla visione in anteprima del primo episodio. LEGGI ANCHE: EcoFlow River Pro, come avere sempre energia elettrica fino a 220V per ogni esigenza ed anche rinnovabile E da queste premesse possiamo capire, in anticipo, che probabilmente rimarremo stupiti come non mai anche questa volta. Dunque, ...