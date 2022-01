Salernitana – Venezia | al via la prevendita dei biglietti

(Di lunedì 3 gennaio 2022) L’U.S.1919 comunica che a partire dalle ore 12:00 di oggi, lunedì 3 gennaio, saranno in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIMin programma giovedì 6 gennaio alle ore 18:30 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. E’ possibile acquistare i tagliandi online a questo link https://us1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore. I tifosi potranno accedere allo Stadio “Arechi” soltanto se in possesso del Green Pass rafforzato (vaccinato o guarito) e dovranno obbligatoriamente indossare per l’intera durata dell’evento la mascherina FFP2. Al fine di accedere allo Stadio è obbligatorio stampare sia il tagliando d’accesso sia il Green Pass. Prezzi Tribuna Rossa Vip Nord – Sud: Intero € 75 + € 5,00 ...

Stampa Per la sfida tra Salernitana e Venezia, gara valida per la 1a giornata di campionato in programma giovedì 6 gennaio alle 18:30, è stato designato come direttore di gara il signor Juan Luca Sacc ...Stampa L'U.S. Salernitana 1919 comunica che è partita a mezzogiorno di lunedì 3 gennaio, saranno in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Venezia in programma giovedì ...