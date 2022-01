Pippo Baudo: chi c’è dopo Katia Ricciarelli? Ecco le voci (Di lunedì 3 gennaio 2022) Pippo Baudo: chi c’è dopo Katia Ricciarelli nel suo cuore? Ecco le voci su uno dei conduttori più famosi della televisione. Baudo, come va la vita sentimentale dopo la Ricciarelli.Quello di Pippo Baudo e Katia Ricciarelli è stata una lunghissima storia d’amore; i due si sono sposati nell’86 e si sono invece separati quasi vent’anni dopo, nel 2004, per divorziare ufficialmente nel 2007. Prima della cantante lirica (che non gli ha dato figli), Baudo è stato impegnato con Alida Chelli e Adriana Russo; ha avuto inoltre due figli con Mirella Adinolfi e Angela Lippi molto tempo prima. Ma chi c’è ... Leggi su formatonews (Di lunedì 3 gennaio 2022): chi c’ènel suo cuore?lesu uno dei conduttori più famosi della televisione., come va la vita sentimentalela.Quello diè stata una lunghissima storia d’amore; i due si sono sposati nell’86 e si sono invece separati quasi vent’anni, nel 2004, per divorziare ufficialmente nel 2007. Prima della cantante lirica (che non gli ha dato figli),è stato impegnato con Alida Chelli e Adriana Russo; ha avuto inoltre due figli con Mirella Adinolfi e Angela Lippi molto tempo prima. Ma chi c’è ...

