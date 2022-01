Paura per l’allenatore Glasner: incidente con lo scooter, il tecnico dell’Eintracht operato al volto (Di lunedì 3 gennaio 2022) Paura per l’allenatore dell’Eintracht Francoforte, l’austriaco Oliver Glasner è stato costretto ad un intervento chirurgico per la rottura di uno zigomo dopo un incidente con lo scooter. “Oliver Glasner ha dovuto subire un intervento chirurgico al viso domenica all’ospedale universitario di Francoforte. l’allenatore si è rotto lo zigomo in una caduta con uno scooter elettrico, rendendo necessaria l’operazione”, ha annunciato l’Eintracht. “Durante l’allenamento di questa domenica, gli assistenti allenatori Michael Angerschmid e Ronald Brunmayr hanno assunto il controllo della sessione. A seconda del processo di guarigione, Glasner potrà riprendere il suo lavoro nel campo di allenamento martedì o mercoledì in modo che ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 3 gennaio 2022)perFrancoforte, l’austriaco Oliverè stato costretto ad un intervento chirurgico per la rottura di uno zigomo dopo uncon lo. “Oliverha dovuto subire un intervento chirurgico al viso domenica all’ospedale universitario di Francoforte.si è rotto lo zigomo in una caduta con unoelettrico, rendendo necessaria l’operazione”, ha annunciato l’Eintracht. “Durante l’allenamento di questa domenica, gli assistenti allenatori Michael Angerschmid e Ronald Brunmayr hanno assunto il controllo della sessione. A seconda del processo di guarigione,potrà riprendere il suo lavoro nel campo di allenamento martedì o mercoledì in modo che ...

