Orietta Berti a L'anno che verrà gela Amadeus e lo corregge "Non è come dici tu …" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Orietta Berti ormai è una delle protagoniste indiscusse di questo ultimo anno. Dopo la sua partecipazione allo scorso Festival di Sanremo, Orietta ha letteralmente spopolato. E' presente in varie trasmissioni televisive, la scorsa estate ha presentato un brano di grande successo, ovvero Mille insieme a Fedez e Achille Lauro. E non finisce qui, visto che è un giudice della trasmissione intitolata The Voice senior condotto da Antonella Clerici insieme a Clementino, Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, prendendo il posto occupato fino allo scorso anno da Albano e la figlia Jasmine Carrisi. Orietta Berti, protagonista indiscussa del Capodanno di Rai 1 con Amadeus il 31 dicembre, ovvero la sera di Capodanno è stata anche una delle protagoniste indiscusse de L'anno che ...

