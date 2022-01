“Non ti dimenticherò mai”. Grave lutto per Laura Torrisi: “Morire soli, che brutto” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laura Torrisi, il triste annuncio. L’attrice comunica a tutti la dolorosa perdita della cara nonna venuta a mancare a distanza di poco tempo dall’ultimo loro abbraccio, avvenuto a Catania. L’importanza di essere nipoti comunicata con un messaggio decisamente toccante che oggi risuona ancora più forte. Il messaggio di Laura Torrisi recita: “L’ultima mia radice se n’è andata”. L’attrice, reduce dal suo ultimo successo questa volta editoriale in seguito alla pubblicazione del libro Ps Scrivimi Sempre, purtroppo piange la triste morte della cara nonna. Il messaggio continua: “Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte”. E ancora: “Piú che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022), il triste annuncio. L’attrice comunica a tutti la dolorosa perdita della cara nonna venuta a mancare a distanza di poco tempo dall’ultimo loro abbraccio, avvenuto a Catania. L’importanza di essere nipoti comunicata con un messaggio decisamente toccante che oggi risuona ancora più forte. Il messaggio direcita: “L’ultima mia radice se n’è andata”. L’attrice, reduce dal suo ultimo successo questa volta editoriale in seguito alla pubblicazione del libro Ps Scrivimi Sempre, purtroppo piange la triste morte della cara nonna. Il messaggio continua: “Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte”. E ancora: “Piú che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino ...

Advertising

lunedi19 : Finirà, oppure no Ma non dimenticherò mai tutto questo dolore, questa tortura, la paura e disperazione che sto pro… - evokofficial : RT @Kronos_v: Grazie a questi 2 anni ho conosciuto davvero che cos’è l’essere umano. Soprattutto le serpi che ti girano intorno. Comunque v… - marmaybank : pensando davvero che non dimenticherò mai questo periodo, penserò sempre a tutto quello che ho perso non andando a… - _arvenig_ : RT @ven4poetica: e mi dimenticherò e tu ti dimenticherai come se tutto tra noi non fosse successo mai - manueIferro : @eleanorriigby_ non ti dimenticherò mai..???? -

Ultime Notizie dalla rete : Non dimenticherò I ragazzi del Cardarelli al campus STEM, fisica e astrofisica Irene ha ringraziato i 'prof' e la scuola per le giornate intense commentando: 'sono stati giorni che sono sicura non dimenticherò e nei quali ho scoperto cose nuove tanto su di me quanto sul mondo ...

Il simbolico gemellaggio tra Fermo e Sarnano grazie al 'Karate man' Remo Grassetti Quella settimana nell'isola giapponese, a metà degli anni '80, non la dimenticherò mai: mi ha formato per la seconda parte della mia vita d'atleta, cosi come per la prima parte erano stati a farlo ...

Screening: cresce la partecipazione ma non decolla. Nessun... Onda Tv Irene ha ringraziato i 'prof' e la scuola per le giornate intense commentando: 'sono stati giorni che sono sicurae nei quali ho scoperto cose nuove tanto su di me quanto sul mondo ...Quella settimana nell'isola giapponese, a metà degli anni '80,lamai: mi ha formato per la seconda parte della mia vita d'atleta, cosi come per la prima parte erano stati a farlo ...